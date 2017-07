Adenauer beim europäischen Ironman-Wettkampf

Bereits beim Vorbereitungsrennen am 11. Juni in Kraichgau schaffte Breuer den zweiten Platz in der Altersklasse von 55 bis 60 Jahren. Die Vorbereitung ging über die halbe Distanz des Ironman Triathlons - also 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,195 Kilometer laufen.

Im gesamten Feld von 1500 Teilnehmern belegte Rainer Breuer den 94. Platz.

Damit ist der Adenauer Sportler nun sehr positiv gestimmt für die Europameisterschaften in Frankfurt. Dort geht es über die Langdistanz von 3,8 Kilometern schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 49,195 Kilometern Laufen.

Die Vorbereitung und das Training liefen für den Sportler ohne Verletzung, ab. »Das Schwimmen ist immer noch das Problem da sich die Trainingsbedingungen bei uns nicht verbessert haben«, so erzählt Breuer.

Bei den Europameisterschaften treten insgesamt 3000 Triathleten an, darunter circa 150 in Breuers Altersklasse zwischen 55 und 60 Jahren.

Der Startschuss für den Wettkampf fällt am Sonntag um 6.40 Uhr für alle Altersklassen am Langener Waldsee.