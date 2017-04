"Carfriday" beschert Polizei viel Arbeit rund um den Ring

Enten, so weit das Auge reicht

Roetgen. Im Roetgener Gewerbegebiet in der Vennstraße befindet sich eine bemerkenswerte »Entensammelstelle«. Ente ist dabei mit dem Kultauto vergangener Jahre, dem 2CV des französischen Autoherstellers Citroen, gleichzusetzen. Und Enten gibt es an genannter Stelle in den Verkaufsräumen der Familie Todzey, die hier als Spezialist für Oldtimer und Youngtimer unter dem Namen »Die Schraubervitrine« tätig ist, jede Menge. In den Lagerräumen stapeln sie sich im wahrsten Sinne des Wortes in zweistöckigen Industrieregalen.Roetgen (ho). Bei diesem Anblick schlagen die Herzen von Oldtimer-Fans natürlich höher. Neben Enten, worin die Kastenausführung und natürlich der Klassiker 2CV Charleston eingeschlossen ist, sind dort auch Renault R4 verschiedenster Baujahre zu bewundern. Kultstatus besitzt dabei sicher auch der Citroen DS, die Limousine mit der »Haifischschnauze«:. Wer das Glück hat, eine »la déese«, übersetzt die Göttin, zu besitzen, zieht auch heute noch bei einer Fahrt bewundernde Blicke auf sich.Mit einer DS begann im Übrigen die Firmengeschichte der Familie Todzey. Vor rund 30 Jahren packte das Youngtimer-Fieber Helmut Todzey und er erwarb sein erstes D-Modell. Aus einem Hobby wurde schließlich eine Passion und die Idee eines eigenen Oldtimer- und Youngtimer-Handels mit Werkstatt. Die Söhne des Firmengründers, Tobias und Lukas Todzey, entdeckten dann früh ihre Liebe zu den alten Schätzchen und entschieden sich dann, ihrer privaten Leidenschaft auch beruflich nachzugehen. Sie stehen auch dazu, dass es diese Fahrzeugpalette ist, bei der Ente und R4 beispielsweise mit ihrer klassischen Revolver-Schaltung hervorstechen, denen sie sich verschrieben haben. Im Laufe der Jahre hat man sich nicht nur in der Region diesbezüglich einen Namen gemacht. »Unser Kundenstamm umfasst auch Belgien, Luxemburg und die Niederlande«.Offensichtlich hat es sich herumgesprochen, dass die Todzeys die Bedürfnisse der Oldtimer- und Youngtimer-Fans befriedigen. An- und Verkauf, kleine Reparaturen bis hin zur Komplettrestauration mit TÜV und AU gehören ebenso zum Leistungsspektrum, wie der Verleih des alten Citroen 2CV. Die Ente (von 1949 bis 1990 gebaut und über fünf Millionen mal verkauft), wird laut Todzey für die verschiedensten Anlässe immer wieder gerne ausgeliehen. Für den Oldtimer-Nachschub sind die Todzeys europaweit mit ihrem Transporter unterwegs. Da gibt es dann auch noch die berühmten Scheunenfunde in Frankreich oder Kroatien. »Wobei die Preise in den letzten Jahren stark gestiegen sind«, merkt Tobias Todzey dazu an. Ein Highlight der Schraubervitrine ist ohne Zweifel auch der Verkaufsraum. Alte Zapfsäulen, Leuchtreklamen, Werbeschilder, Registrierkassen, Kaugummi- und Erdnussautomaten, sowie eine Musikbox aus den 1960er-Jahren verbreiten ein besonderes Flair.@ Mehr dazu im Netz:www.dieschraubervitrine.de

