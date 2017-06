Die VLN geht in die dritte Runde

200 Liter Diesel aus Fahrzeugen abgepumpt

Oberwesel. Am vergangenen Wochenende kam es in der Zeit von Samstag, 17. Juni, (22 Uhr) bis Montag, 19. Juni, (6 Uhr) in Oberwesel zu einem Dieseldiebstahl in größerem Ausmaß. Nach bisherigem Kenntnisstand haben unbekannte Täter im Hafenbereich bei der dort ansässigen Firma mit brachialer Gewalt an mindestens zwei Fahrzeugen die Tankdeckel überdreht, um so an den Tank der Fahrzeuge zu gelangen. Anschließend wurden mindestens 200 Liter Diesel abgepumpt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Wer hat evtl. die Tat beobachtet oder im oben genannten Zeitraum ein unbekanntes Fahrzeug im Hafenbereich Oberwesel gesehen? Die Wasserschutzpolizei St. Goar bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0 67 42 / 9 20 40 oder per E-Mail an wspstation.sanktgoar@polizei.rlp.de

