Tierische Profis üben mit Rettungskräften

Silvester: Mehr Polizei und Videoüberwachung in Trier

Trier. Die Polizei wird an Silvester besonders an den Orten, an denen traditionell viele Feiernde zusammenkommen, verstärkt präsent sein. In Trier werden die Beamten bereits zum Silvesterlauf am Mittag im Einsatz sein. Das Sicherheitskonzept sieht zudem eine Videoüberwachung auf dem Hauptmarkt vor.