Manthey-Racing holt zweiten Sieg im zweiten VLN-Lauf

0:3 in Pirmasens – Eintracht Trier bleibt im Tabellenkeller

Trier. Déjà-Vu in Pirmasens. Obwohl der SVE im Sportpark Husterhöhe gut in die Partie kam, verlor das Team von Chefcoach Oscar Corrochano am Ende mit 3:0. Damit erleiden die Blau-Schwarz-Weißen den nächsten heftigen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt und stecken nach fünf sieglosen Partien in Serie weiterhin im Tabellenkeller fest. Am Donnerstag kommt mit Teutonia Watzenborn-Steinberg ein weiterer direkter Konkurrent im Abstiegskampf an die Mosel.