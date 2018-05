Frontalzusammenstoß: Eine Verletze und hoher Sachschaden

Am Montagmorgen, 14. Mai, gegen 8.45 Uhr, befuhr eine Autofahrerin aus dem Vulkaneifelkreis die B 257 aus Richtung Altenahr kommend in Richtung Kalenborn. In der Steigungsstrecke am Rossberg, ausgangs einer langgezogenen Linkskurve, verlor die Fahrerin auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto. Sie geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Fahrzeug einer Fahrerin aus Rheinbach. Diese wurde bei dem Unfall leicht am Nacken verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.