Gesamter Ahrsteig als Prädikatswanderweg ausgezeichnet

„Die Zertifizierung des kompletten Ahrsteigs zum Beginn des Wanderjahres 2017 unterstreicht die

Qualität dieses großartigen Wanderwegs im Ahrtal“, freut sich Andreas Wittpohl, Geschäftsführer des

Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V. „Die finale Realisierung des durchgehenden

Prädikatsweg Ahrsteig belegt die erfolgreiche, kommunenübergreifende Arbeit der beteiligten

Gemeinden im Ahrtal“, so Wittpohl weiter.

100 Kilometer Wandervergnügen

Der Ahrsteig wurde im Herbst 2012 in zwei Teilstücken mit Verbindungswegen eröffnet. Im

September 2016 fügte die neue Etappe 5 die beiden Teile Ahrsteig blau und Ahrsteig rot dauerhaft

zusammen und schuf die Voraussetzung für die Zertifizierung des durchgehenden AhrSteigs.

Der Prädikatsweg Ahrsteig ist ein anspruchsvoller Wanderweg und führt auf insgesamt sieben

Etappen von Blankenheim nach Sinzig, von der Ahrquelle bis zur Flussmündung in den Rhein. Der

AhrSteig begeistert auf seiner Strecke von rund 100 Kilometern durch seine natürliche Vielfalt,

vielenausgezeichnetenGastronomen, Hoteliers und Winzer sowie den Reichtum an Naturdenkmälern

und Kulturschätzen. Idyllische Waldwege und stille Wiesenpfade wechseln sich mit engen Felspfaden

oder lebendigen Weinorten ab. Hochflächen ermöglichen eindrucksvolle Ausblicke in das romantische

Ahrtal bis weit über die Ahrhöhen hinaus. Entlang der Etappen laden zertifizierte "Qualitätsgastgeber

Wanderbares Deutschland" Naturfreunde und Wanderer zur Rast und zum Verweilen ein.