Kripo ermittelt nach Raubüberfällen im Kreis Ahrweiler

In den Morgenstunden am Donnerstag, 21. Dezember, versuchte eine bislang unbekannte männliche Person gegen 7 Uhr eine Tankstelle in Burgbrohl, Brohltalstraße zu überfallen. Der Mann war mit einem Messer bewaffnet und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Da er jedoch auf Widerstand stieß, ließ er von der weiteren Tatausführung ab und flüchtetet zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 165 bis 170 cm groß eventuell jugendliches Alter, schlanke bis schmächtige Figur, komplett schwarz gekleidet, schwarze Handschuhe, maskiert mit einer Gesichtsmaske mit großen Augenschlitzen.

Überfall auf Spielhalle

In der Nacht von Freitag, 15.12.2017, auf Samstag, 16.12.2017, kam es in der Koblenzer Straße, B 9, in Bad Breisig zu einem Raubüberfall auf eine Spielhalle. Der bislang unbekannt männliche Täter betrat die Spielhalle gegen 00.10 Uhr und entnahm aus der Kasse einen Gelbetrag in bislang unbekannter Höhe. Zur Bedrohung bei der Tatausführung benutzte er ein Messer. Er verließ anschließend die Spielhalle und flüchtete zu Fuß in Richtung Kurpark.

Versuchter Raubüberfall auf Gaststätte

Am Sonntag, 17. Dezember, gegen, 16.45 Uhr, kam es zudem in Remagen zu einem versuchten Raubüberfall auf eine Gaststätte in der Ackermannsgasse. Auch hier führte der bislang unbekannte männliche Täter ein Messer mit sich. Hier konnte er jedoch keine Beute erlangen und flüchtete anschließend ebenfalls zu Fuß in Richtung Rheinpromenade.

Aufgrund der Vorgehensweise und der vorliegenden Personenbeschreibungen könnte es sich bei bei den Taten in Remagen und Bad Breisig um die gleiche Person gehandelt haben. Diese wird wie folgt beschrieben: circa 170 bis 180 cm groß und schlank In Bad Breisig trug der Täter eine dunkle Jeans und eine dunkle Winterjacke. In Remagen eine helle Hose und eine dunkle Jacke.

Die Kriminalpolizei Mayen, die in allen Fällen ermittelt, sucht nach Zeugen. Hinweise an die Kripo Mayen unter Tel.: 02651 / 8010.