Raubüberfall in Burgbrohl aufgeklärt

Der bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Burgbrohl am 21. Dezember 2017 ist aufgeklärt. Nach Hinweisen von Zeugen hat die Kriminalpolizei Mayen einen 23-jährigen Mann in Gelsenkirchen festnehmen. Der Mann hatte sich nur kurzfristig in Burgbrohl aufgehalten und stammt aus dem Bereich Bremen. Vor der Festnahme hatte die Polizei das Versteck des Verdächtigen in einem leerstehenden Gebäude in Burgbrohl durchsucht. Dort konnte sie die Tatkleidung einschließlich Maskierung sicherstellen.

Drogenschulden

Kurz vor Weihnachten hatte der Tatverdächtige den Pächter der Tankstelle in Burgbrohl mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt. Der Pächter wehrte sich jedoch, sodass der der Mann unerkannt flüchtete. Das Amtsgericht in Koblenz erließ nun einen Untersuchungshaftbefehl. Der Mann zeigte sich schließlich geständig. Als Grund für den Überfall gab er Drogenschulden an. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht.