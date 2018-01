Sturmtief reißt Stalldach weg

Junges Wildschwein aus den Nahefluten gerettet

Bad Kreuznach Stadt. Schwein gehabt: Ein junges Wildschwein (geschätzt ca. 40 kg schwer) trieb gestern in dem kleinen Nebenarm der Nahe in der Nähe des Brauwerkes in Bad Kreuznach. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle versuchte ein Polizeibeamter zunächst, das Tier mit einer Holzpalette am Ufer zu sichern.

