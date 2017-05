Wir suchen Leser-Rezepte!

In jeder WochenSpiegel Ausgabe präsentieren wir ein leckeres Gericht zum nachkochen. Mal mit Gemüse, mal mit Fisch und natürlich regelmäßig mit Fleisch als Hauptzutat. Bisher haben wir uns oft externer Quellen bedient, um ansprechende Rezepte zu finden, doch eigentlich wäre es uns am liebsten, wenn wir hier Rezepte aus der Region präsentieren können: Von unseren Lesern für unsere Leser.

Deshalb starten wir hiermit unseren Aufruf. Wir suchen eure leckersten Rezepte. Ganz egal, ob es sich um den Apfelkuchen handelt, den schon Oma so gemacht hat oder eine pfiffige Sauce für den Burger vom Grill. Je größer die Vielfalt, desto besser.

Wer also in seinem privaten Kochbuch etwas leckeres im Angebot hat, kann sich gerne per E-Mail an den WochenSpiegel wenden. Was wir für die Veröffentlichung brauchen sind erstens natürlich das Rezept und zweitens ein Foto davon, wie das Gericht am Ende aussehen soll. Wenn es zu dem Gericht eine interessante Anekdote gibt, dann freuen wir uns natürlich auch darüber. In den folgenden Ausgaben werden wir die eingeschickten Rezepte im Wochenrythmus veröffentlichen - immer verbunden mit dem Aufruf, weiterhin Rezepte zu schicken. Die Genießerecke soll schließlich eine Institution und Tauschbörse für Hobbyköche aus dem ganzen Kreis werden. Uns knurrt jetzt schon der Magen.