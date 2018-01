Bei Kontrolle: Betrunkener Autofahrer beleidigt Polizisten

Trierer Biogeographen erforschen "Salamanderfresser-Pilz"

Stadt Trier. Wissenschaftler der Universität Trier erforschen in einem neuen Projekt die Ausbreitung des "Salamanderfresser-Pilzes" Bsal in Deutschland. Er gilt als Ursache von Massensterben bei Feuersalamandern und Molchen. Gemeinsam mit Kollegen der Technischen Universität Braunschweig sowie den Biologischen Stationen der Städteregion Aachen und des Kreises Düren arbeiten die Trierer Biogeographen auch an Maßnahmen zur Eindämmung des Pilzes. Das Verbundprojekt wird für drei Jahre vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) gefördert.