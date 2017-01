Drama in stiller Nacht

Exklusivstory im WochenSpiegel: Hoho Müller und Christl Kind über die aktuellen Ereignisse - Eine ganze Region fiebert mit. Millionenfach wird getwittert, geliked und gesnapt*: Weihnachtsteam auf Crashkurs! Die globale Community schaut auf Eifel und Ahrtal.

Wir sind in der Notaufnahme des Krankenhauses. Man ahnt den Schrecken der letzten Stunden. Er hat das linke Bein in Gips, die rote Hose ist bis zum Knie aufgeschlitzt, ein Stiefel ragt aus den Fetzen eines Jutesacks. Sie klammert sich an einen mit transparentem Polyester bespannten Flügel. Offenbar hat sie den anderen verloren. Das Glitzerspray ist im Gesicht verschmiert. Aber Erleichterung ist beiden anzumerken, sie summen »Stille Nacht«. Still war sie für die beiden Einsatzkräfte des himmlischen Geschenkekommandos allerdings nicht. Ihr Rentier mit der roten Leuchtdiode wurde zuletzt von einer Wildkamera der Marke Snapshot Limited im Wald an der A 573 kurz vor Bad Neuenahr-Ahrweiler gesichtet, nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Das Wrack des Schlittens steht derzeit auf dem Hof des Technischen Hilfswerks am Dauner Viadukt und wartet auf den Abtransport zur Untersuchung beim Luftfahrtbundesamt.

Rückblickend die Ereignisse aus unserem Live-Blog:

14.21 Uhr: Der Tourenplan im Logistikzentrum von Xmas Ltd. steht. Hoho Müller übernimmt die Bescherung in den Verbandsgemeinden Adenau, Altenahr, Brohltal und Bad Breisig, Christl Kind übernimmt die verbandsfreien Städte und Gemeinden, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzing, Remagen und Grafschaft. Da der mit einem Dieselmotor ausgerüstete Schlitten der Marke Slide&Hide wegen der Stickoxide zum Software-Update in der Werkstatt ist, müssen sich beide das konventionell betriebene Modell »Rudolf« teilen.

15.30 Uhr: Letzter Check des Bodenteams, pünktlicher Start des vorschriftsmäßig beladenen und beleuchteten Schlittens. Die Reiseflughöhe ist um 15.32 Uhr erreicht. Das Rentier hat Blähungen, was jedoch mit Blick hinunter auf den Stau am Kölner Ring für die Besatzung das kleinere Übel ist.

16.05 Uhr: Über den Höhenlagen des Kreises Euskirchen verschlechtert sich die Sicht. Das Navi fordert monoton »Wenn möglich, bitte wenden«. Hoho Müller und Christl Kind vermuten, das TamTam spinnt, und halten Kurs in südlicher Richtung.

16.30 Uhr: Bei Sonnenuntergang erreicht das himmlische Geschenkekommando den Nürburgring – Geschenke werden hier nicht verteilt – und damit auch das Einsatzgebiet im Kreis Ahrweiler. Es herrscht Nebel. Lediglich der Gipfel der Hohen Acht ragt, über die tiefliegende Wolkendecke hinaus. Das Gespann setzt zu einer langgezogenen linkskurve an.

16.31 Uhr: Das Schlittenteam ist irritiert. Auf Flughöhe nähern sich rote Leuchtdioden, die nicht dem eigenen Zugtier zuzuordnen sind. Hoho Müller ist sauer. Er hat Gebietsschutz. Christl Kind beschwichtigt.

16.32 Uhr: Der Schlag eines Rotorblatts trifft das Rentier, es hängt bewusstlos in den Zügeln. Hoho Müller und Christl Kind knallt der Airbag ins Gesicht. Sie verlieren die Orientierung. Der Schlitten gerät ins Trudeln, über mehrere Kilometer gehen erste Geschenketeile zu Boden. Das Navi meldet sich wieder: »Bitte fahren Sie zur markierten Route«

16.33 Uhr: Während in den Gemeinden von Spessart bis Ahrbrück in einem breiten Streifen die Bewohner leicht ramponierte Pakete aus den Vorgärten klauben, gelingt es Hoho Müller schließlich das Gespann auf der Bundesstraße 267 bei Ahrweiler, nahe dem ehemaligen Regierungsbunker notzulanden. Das Huftier flieht.

16.58 Uhr: Nachdem mehrere Pkw dem Schlittenwrack in letzter Sekunde ausweichen und weiterfahren, kracht ein niederländisches Wohnmobil in die Unfallstelle. Piet Swarte und Klaas Sinter kommen mit dem Schrecken davon, aber alarmieren die Rettungskräfte.

* Anmerkung der Redaktion: Ein breit aufgestelltes Rechercheteam aus öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten und den fünf größten deutschen Tageszeitungen überprüft derzeit noch, ob es sich um russisch gesteuerte Fake News handeln könnte.

Dazu Journalistenlegende Detlef Zeptersalz aus Köln: »Dat wisse mer noch nit. Äwwer et hätt noch immer jot jejange...«

Live-Interview

Unserem WochenSpiegel-Reporter gelang es, mit Hoho Müller und Christl zu sprechen: Wie lautet Ihre ganz persönliche Bilanz des heutigen Tages? Haben Sie trotz allem eine frohe Botschaft für die Menschen im Kreis Ahrweiler?

Hoho Müller (brummt): Nö. Nächstes Jahr Weihnachten kommen wir gar nicht erst. Da übernimmt »Dieter die Drohne« unseren Job.

Christl Kind (haut ihm mit dem Polyesterflügel auf den Kopf): Was redest du da? Wir haben eine frohe Botschaft! Die Leute im Kreis dürfen sich was wünschen: nämlich dass nach Rock am Ring auch die Formel 1 wieder zurück kommt.

WochenSpiegel: Und Butter bei die Fische, wird dieser Wunsch erfüllt? Hallo… Herr Müller, Frau Kind? Warten Sie doch! Wo laufen Sie denn?