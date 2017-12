Einbrüche auf dem Weihnachtsmarkt Ahrweiler

Ahrweiler. Zehn Mal wurde in den vergangenen beiden Nächten auf dem Weihnachtsmarkt in Ahrweiler eingebrochen. In der Nacht zum Mittwoch, 13. Dezember gingen die Täter vier Marktbuden an, in der Nacht zum Donnerstag, 14. Dezember, sechs weitere.