Grundausbildung beim Technisches Hilfswerk startet

Die THW-Helferanwärter erlernen in der Grundausbildung den Umgang mit den im THW häufig

verwendeten Werkzeugen und Gerätschaften. „In den Unterrichtseinheiten lernen die Anwärter unter

anderem in Theorie und Praxis die Grundlagen der Metall-, Gesteins- und Holzbearbeitung mittels

Handwerk- und Motorwerkzeugen. Daneben werden sie im Verhalten an Einsatzstellen und deren

Gefahren unterwiesen“, weiß der THW-Ausbilder Marco Schmieding.

Mitmachen kann jeder, der gerne anderen bei Notlagen (zum Beispiel Hochwasser, Flüchtlingshilfe) im Rahmen des THW helfen möchte. Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Für die Mitgliedschaft im THW entstehen keine Kosten. Im Anschluss an die Ausbildung erfolgen weiterführende Fach- und Sonderausbildungen. Die Grundausbildung für die Helferanwärter beginnt am Dienstag, 28. November und endet mit der Prüfung Ende Frühling . Sie findet jeweils dienstagabends von 19 bis 22 Uhr und teilweise

samstags ganztags in der Unterkunft des Ahrweiler THW in der Sebastianstraße 122 statt.

Weitere Informationen: www.thw-ahrweiler.de