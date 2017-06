Kreisveraltung gibt Entwarnung im Meningitis-Fall

Aus für Waderner Klinik - Angebotserweiterung für Hermeskeil

VG Hermeskeil. Das Krankenhaus in Wadern soll bis Ende 2017 geschlossen werden. Allein wirtschaftliche Gründe, nämlich ein jährliches Defizit in Millionenhöhe, sind dafür ausschlaggebend. Dies resultiert nicht zuletzt aus den deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen, mit denen insbesondere kleine Krankenhäuser zu kämpfen haben. Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter will die Marienhaus Unternehmensgruppe auch und gerade in den trägereigenen Einrichtungen nach individuellen Lösungen suchen und will, wenn eben möglich, auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten.