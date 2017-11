Lebenshilfe-Kino mit "Birnenkuchen und Lavendel"

Nach dem Erfolg der Kinoveranstaltung in der ersten Jahreshälfte wurde jetzt der französische Film „Birnenkuchen mit Lavendel“ gezeigt. Im Film ging es um einen Menschen mit einer besonderen Form des Asperger Syndroms. Der Hauptdarsteller Pierre tritt eher zufällig in das Leben der gerade verwitweten Mutter und deren Kindern ein. Er ist sehr ordentlich, besonders ehrlich und äußerst hilfsbereit. Stresssituationen sind für ihn allerdings nur schwer erträglich. Letztlich profitieren aber alle von den Begegnungen. „Uns ist wichtig, dass wir mit den Filmen Themen von Menschen mit Behinderung aufgreifen und so für ein besseres Miteinander und Verständnis werben können“, so Ulrich van Bebber, der Vorsitzende der Lebenshilfe Ahrweiler. Dank der Spende der Sparkasse Ahrweiler und Spenden von Kinobesuchern im Anschluss an den Film, konnte die Lebenshilfe auch dieses Mal wieder alle Besucher zum Film einladen.