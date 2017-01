Winter startet mit aller Macht in die Ski-Saison

VG Hermeskeil. Allein am Erbeskopf sind letztes Wochenende mehr als 10.000 Skifahrer, Snowboarder und Rodler die Hänge hinabgesaust. Mit etwa 300 Besuchern etwas beschaulicher ging es im Wintersportzentrum am Dollberg zu. Am Sonntag, 15. Januar, findet dort ab 11 Uhr das Hochwald-Pokalrennen statt.