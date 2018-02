Gegen einen Baum geprallt

Schüler erlaufen 5.350 Euro für hilfsbedürftige Kinder

VG Thalfang . Es regnete in Strömen. Doch die Schüler der Erbeskopf-Realschule plus konnte das nicht ausbremsen. Dass das Wetter dieses Mal nicht mitspielte in Thalfang, spornte sie sogar eher noch an. Trotz geringerer Schülerzahl bei ihrem zweiten Spendenlauf für "Direkt für Kinder" kam ein ähnlich hoher Betrag wie bei der Premiere zusammen.