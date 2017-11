Der dritte Titel in diesem Jahr

Nach den beiden Titeln hatte sie sich zunächst eine Erholungspause gegönnt. Inzwischen hat Melissa Rathmann, die für den 1. Karate Dojo TV Remagen startet, für die abschliessende Meisterschaft, den JKA Cup, ihr Training wieder aufgenommen. Um ihren Trainingsstand und Leistungsfähigkeit zu testen, nahm sie an der Landesmeisterschaft Nordrhein-Westfalens teil, die in Bonn stattfand. Die Sportlerin konnte sich nicht gut einschätzen und war sich deshalb auch sehr unsicher bezüglich ihrer aktuellen Leistungsstärke. Doch während des Wettkampfes wurde sie immer sicherer. In ihrer Disziplin, der KATA, erreichte sie das Finale. In diesem setzte sie sich überlegen durch und wurde 2017 somit auch mit dem Landesmeistertitel belohnt. Alle Aktiven der Abteilung Karate des TV Remagen gratulieren Melissa zu dieser tollen Leistung und sind stolz, dass Melissa durch ihre Erfolge in diesem Jahr, darunter auch sieben Wochen Training in Japan beim viermaligen Weltmeister und 17-fachen japanischen Meister Kazuaki Kurihara, nach Ungarn zum Gasshuku fährt. Die Einladung dazu kam von Kurihara persönlich, der dort als Gasttrainer eingeladen ist.