Junggesellen starten in 160. Jahr

Kripp. Als alter und neuer erster Vorsitzender des Vereins wurde Marc Boes bei der Jahreshauptversammlung des Junggesellenvereins Kripp im Amt bestätigt. Die erste Neuerung erfolgte auf der Position des zweiten Vorsitzenden. Sehr zur Freude aller Vereinskameraden kandidierte Georg Weber für das zweithöchste Amt im Verein und konnte dabei alle Stimmen auf sich vereinen. Daniel Schneider wurde als Kassierer gewählt. Neuer Schriftführer des JGV ist Lukas Boes. Als Beisitzer im Vorstand sind nun Stephan Ott, Philipp Unkelbach, Lukas Loga, Dirk Boes und Timo Schmitt tätig. Bei der Neuwahl der Offiziere wurden Hauptmann Florian Stadtfeld und Leutnant Bastian Ehlert in ihren Ämtern ebenfalls einstimmig bestätigt. Neumitglied Philipp Schmitt wird als jüngstes Vereinsmitglied dieses Jahr ins Stroh gesteckt. Beim Strohbärtreiben am Karnevalssamstag, 25. Februar, wird er ab 14.11 Uhr als Strohbär von Timm Pollmann durch die Kripper Straßen getrieben werden, um dem Winter den Gar auszumachen. Thema waren auch die Veranstaltungen des neuen Jahres. Allen voran ist hier die große Kripper Traditionskirmes vom 19. bis 22. Mai zu nennen. Das Highlight eines jeden Jahres im alten Treidelort steht in diesem Jahr unter einem besonderen Motto. Der Junggesellenverein feiert sein 160-jähriges Vereinsjubiläum. Mit einem speziellen Augenmerk auf den Kirmessamstag, stimmten der Vorsitzende Marc Boes und Festausschussleiter Philipp Unkelbach die Mitglieder bereits auf einen besonderen Abend ein. Familie Hossa wird in neunköpfiger Musikerformation am Kirmessamstag das Kripper Festzelt zum Beben bringen.

