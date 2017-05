Online-Spenden für Tierschützer

Tiere spielen im Leben vieler Menschen eine große Rolle, sei es zu Hause als treuer Freund und Begleiter oder auch zum Beobachten in freier Wildbahn. Häufig brauchen sie unseren Schutz, aber umgekehrt können sie genauso uns beschützen und Menschen das Leben retten. Darum wird weltweit besonderes Engagement in die Rettung, den Schutz, den Erhalt sowie in die Ausbildung von Tieren investiert. Oft passiert dies mit viel ehrenamtlicher Unterstützung zahlreicher Helfer. Institutionen und Vereine, die sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland für Tiere stark machen, konnten sich bis Ende März um die Teilnahme an der Spendenaktion bewerben. 14 von ihnen haben es in die Endrunde geschafft. Sie stellen sich und ihre Projekte nun im Internet vor. Denn bis zum 26. Mai können Besucher auf www.spardahilft.de über die Höhe des Spendenbetrages für die 14 Projekte abstimmen. Pro Klick gibt es fünf Euro – bis zu 6.000 Euro pro Projekt und insgesamt bis zu 84.000 Euro, aus Mitteln des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Südwest.

Aus dem Kreis Ahrweiler hat es der Tierheim und Tierschutzverein Kreis Ahrweiler aus Remagen in die Endrunde geschafft.