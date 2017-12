Das Leben einer Kaiserin

Am 23. Februar gastiert das Musical Sissi im Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr. Das Musical über Liebe, Macht und Leidenschaft von George Amadé erzählt die Lebensgeschichte der jungen Elisabeth in Bayern.Im Alter von 15 Jahren trifft sie den 23-jährigen österreichischen Kaiser Franz Joseph. Dieser verliebt sich unsterblich in die junge, liebreizende Prinzessin und heiratet sie wenig später in der Wiener Augustinerkirche. Doch an das geregelte und strenge Leben kann Sissi sich nie gewöhnen. In dieser schweren Zeit hilft ihr die tiefe Verbundenheit zu Ungarn. Sie engagiert sich für das Zustandekommen des österreichisch-ungarischen Ausgleichs, woraufhin sie zusammen mit ihrem Mann zum Königspaar gekrönt wird. Der Komponist George Amadé zaubert den Schwung der Operette und des Walzers auf die Bühne, so wie ihn die Welt vom Wiener Opernball oder von den Neujahrskonzerten der Wiener Philharmoniker kennt. Gespielt wird »Sissi« am Freitag, 23. Ferbuar, 20 Uhr, im Steigenberger Hotel. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter 0 18 06 / 57 00 66 und im Internet.