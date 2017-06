Eine Tour zum Nordkap

Oldie-Treff bei Renault-Hück

Roggendorf. Seit über 20 Jahren treffen sich Besitzer und Fans älterer Renault-Modelle im Sommer rund um die Roggendorfer Renault-Werkstatt Hück zu ihrem jährlichen Oldtimer-Treffen. Auch am Sonntag, 2. Juli, ist der Renault-Oldie-Club-Eifel e.V. wieder Ausrichter dieser Begegnung, deren Reinerlös ebenfalls bereits seit Jahren regelmäßig der Hilfsgruppe Eifel für tumor- und leukämiekranke Kinder zufließt.Allein 2016 kam die stolze Summe von 1.777,77 Euro zusammen. Erfahrungsgemäß kommen zwischen 50 und 75 Renaults und Alpines aus der ganzen Bundesrepublik und den Benelux-Staaten an die B 266 in Roggendorf. Im Jahr 2015 waren es sogar über 90 Oldies. 2016 war ein 4 CV von 1954 das älteste Modell, zum schönsten »Oldie« wurde damals eine Floride aus Belgien gekürt. Auch dieses Jahr will Vorsitzender Jörn Hück wieder eine Tombola organisieren. Man kann in Roggendorf beim Renault-Oldtimer-Treffen gucken, Ersatzteile kaufen, Benzingespräche führen und sich mit Essen und Trinken verwöhnen lassen. Informationen unter Email: estafette@online.de oder bei Jörn Hück, Tel.: 0 24 43/24 94 zwischen 8 und 12 sowie zwischen 13 und 17 Uhr. www.renaultoldieclub-eifel.de Seit über 20 Jahren treffen sich Besitzer und Fans älterer Renault-Modelle im Sommer rund um die Roggendorfer Renault-Werkstatt Hück zu ihrem jährlichen Oldtimer-Treffen. Auch am Sonntag, 2. Juli, ist der Renault-Oldie-Club-Eifel e.V. wieder…

