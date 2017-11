Inthronisierung des neuen Karneval-Prinzenpaares in Ehrang

Passend zum offiziellen Start in den Karneval, fand an diesem Abend die feierliche Inthronisation des Ehranger Prinzenpaares für die Session 2017/2018 in der Henry-Zingen-Halle des Bürgerhauses Ehrang statt. Prinzenpaarstellende Gesellschaft ist turnusgemäß der Theater- und Karnevalsverein "Blau-Weiß" 09 Ehrang. Mit dem Motto "Von Lloret bis Rhodos im närrischen Wahn - Ehriker Foasenicht mediterran" wollen die beiden Ehranger Karnevalsvereine Blau-Weiß und Rot-Weiß mitten im mitteleuropäischen Winter einen Bogen mit Sommer, Sonne, Strand und Meer von Spanien über Italien nach Griechenland spannen.

Inthronisierung mit Spaß

Am Samstag hatte das Prinzenpaar Prinz Johannes I. (54) und Prinzessin Gaby II. (53) seinen ersten offiziellen Auftritt. Doch bevor das Paar die Bühne betrat, wurde das alte Prinzenpaar, Andrew I. und Charnae I. der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Ehrang 1952, verabschiedet. Da Charnae I. an diesem Tag nicht anwesend sein konnte, ließ sie den Gästen eine Sprachnachricht per Handy zukommen.

Begleitet von dem Musikverein Ruwer liefen dann die blau-weiße Garde und das neue Prinzenpaar ein. In zahlreichen Reden wurde das Paar beglückwünscht und mit Wein und Blumen beschenkt. Danach übergab Andrew I. Kette und Zepter als Zeichen der neuen Herrschaft. Nachdem das neu gekrönte Paar seine Regierungsrede gehalten hat, folgte ein Tanz als Höhepunkt der Inthronisierung. Anschließend hat dann das Paar zusammen mit den zahlreichen Gästen gefeiert.

Bis nächstes Jahr wird der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ das Prinzenpaar stellen. Dann wird wieder „Rot-Weiß“ regieren.

Red