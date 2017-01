»Küfer zu sein, finde ich total cool«

Seit dem Tag seiner Geburt ist Jascha Steffen mit dem Karnevalsvirus infiziert, denn seit der ersten Minute seines Lebens ist er bereits Mitglied bei der Prinzengarde Euskirchen. Von Kindesbeinen an tanzt er daher in der Kindertanzgarde des Tanzkorps der Prinzengarde und ist seit 2015 ihr Kommandant. In 2017 fiebert er einer weiteren Aufgabe entgegen: Er wird in das Amt des Küfers eingeführt.

Euskirchen (ab). Seit April vergangenen Jahres fiebert Jascha Steffen seiner Proklamation entgegen. Am kommenden Sonntag, 8. Januar, ist es endlich soweit. »Ich freue mich riesig, mittlerweile bin ich aber sehr nervös«, erzählt der Elfjährige.

Auf sein Amt vorbereitet wurde er in der »Küferschule« von Charly Habeth. Seit 30 Jahren lehrt er Jungen und Mädchen das Reden vor Publikum, auf fremde Menschen zuzugehen und das Verhalten in der Kluft des Küfers. »Wie der Kinderprinz auch, darf der Küfer seinen Hammer nicht aus der Hand legen«, weiß Jascha Steffen. Und oberstes Gebot sei »lächeln, lächeln, lächeln«.

Fast zehn Monate lang hat er einmal in der Woche, immer mittwochs, mit seinem Küfervater trainiert. »Ich bin auch während der Session seine Bezugsperson und bei jedem Auftritt dabei«, erklärt Charly Habeth. Er könne aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung auch einschätzen, wie viel einem Kind zugemutet werden kann und wann genug ist: »Die im Durchschnitt 11- bis 13-Jährigen sollen auf der Bühne nicht verheizt werden«.

Schulfrei

»Das Wichtigste ist die Schule, die darf nicht unter seinen Aufgaben als Küfer leiden«, mahnt der 76-Jährige. Denn natürlich muss auch der zukünftige Küfer eine »richtige« Schule besuchen. Von montags bis freitags wird Jascha von den Lehrern in der Gesamtschule Euskirchen unterrichtet. »Da wir unsere Hausaufgaben in Selbstlernstunden in der Schule erledigen dürfen, ist das kein Problem«, versichert er. An Weiberfastnacht habe ihm die Schule sogar frei gegeben. Seine Familie, in der allesamt Karnevalisten sind, hält ihm außerdem den Rücken frei. Bei seiner Amtseinführung am Wochenende seien daher auch alle dabei: »Sogar meine Familie aus Alfter kommt. Ich glaube, wir füllen bereits den halben Saal«, witzelt Jascha. Seine Mutter ergänzt: »Er steht wirklich sehr gerne im Rampenlicht«

Vorgänger

Bei seinen rund 50 Terminen von der Proklamation bis Aschermittwoch tritt Jascha I. dann mit seiner Tracht, bestehend aus weißem Hemd, roter Weste, Halstuch und hochgezogenen, roten Socken, auch vor die Augen weniger bekannter Gesichter. »Bei meinem Vorgänger, Küfer Marvin, habe ich genau beobachtet, wie die Auftritte ablaufen. Ich war bei fast allen dabei«, erzählt Jascha. Die Idee, Küfer zu werden, sei ihm aber bereits vor zwei Jahren gekommen. Er erinnert sich: »Ich habe Küfer Leon gesehen und meine Oma gefragt, was seine Aufgaben sind. Ich fand das total cool und interessiere mich seitdem für das Amt«.

Jascha Steffen ist ein echter »Oeskerchener Jung«. Am 28. September 2005 erblickte er in Euskirchen das Licht der Welt. Der Elfjährige hat noch einen Bruder, den 9-jährigen Noah. Momentan besucht er die Gesamtschule in Euskirchen. Wenn Jascha nicht im Karneval aktiv ist - er tanzt nämlich außerdem in der Kindertanzgarde des Tanzkorps und der Prinzengarde und ist seit 2015 zudem Kommandant der Kindertanzgarde - verbringt er seine Zeit am liebsten mit BMX fahren, Segeln und Fußball. Außerdem liest er gerne Abenteuerbücher.

Fassmacher

Der Küfer ist ein Handwerker, der Behälter und Gefäße, meist aus Holz, herstellt. Diese wurden früher und werden auch heute unter anderem zur Lagerung von Wein benutzt. Aus der Geschichte Euskirchens geht hervor, dass es an der Martinskirche einen Weinstock gab. »Auch vermutet man, dass in Kreuzweingarten früher Wein angebaut wurde«, so Charly Habeth.