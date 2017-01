Mit Auto gegen Baum - Fahrerin leicht verletzt

Gladiators siegen 78:64 gegen Dresden

Stadt Trier. Das 25. Heimspiel der Gladiators-Geschichte beinhaltete einen Zuschauer-Saisonrekord, den frühsten Treffer und eine Rekord-Einstellung durch Kevin Smit. Wie 2016 (die am nächsten Freitag erneut erscheinenden Gäste aus Paderborn unterlagen damals 69:77) gewannen die Gladiators ihr erstes Spiel des Kalenderjahres: Dem Tabellenletzten wurde eine 64:78-Niederlage ins Gepäck für die Heimreise nach Dresden gesteckt. Von Bernd Schneider Am 20. November die bis dahin größte (1999), am 10. Dezember die kleinste, und nun am 7. Januar mit 2103 überraschend ein neuer Saisonrekord: Für die Zuschauerzahlen bei Zweitliga-Spielen in Trier gilt zurzeit das Prädikat "unberechenbar". Das wären auch Dresdens Basketball-Profis sicherlich gerne, sind sie aber nicht, im Gegenteil: Die Neulinge aus der zwölftgröten Stadt Deutschlands haben vor ihrer Rheinland-Pfalz-Tour durchschnittlich 92 (!) gegnerische Korbpunkte erlebt. Um so bitterer für die Römerstrom Gladiators, dass sie eines von bisher nur zwei sportlichen Opfern der Dresdener waren (die Hamburger das zweite). Wenigstens hat man jetzt die vielleicht einzige Gelegenheit zur Revanche intensiv genutzt. Im 53. Spiel der Gladiators seit ihrer Gründung, dem 25. mit Heimvorteil, ergab sich beinahe ein zweiter Rekord: Erstmals Top-Scorer, steigerte Kevin Smit seinen persönlichen Höchstwert um exakt 80 (!) Prozent und stellte mit 27 Korbpunkten den von Jack Eggleston aufgestellen Saisonrekord des Teams ein. Der enorm lauf- und konditionsstarke Linkshänder, laut Trainer Marco van den Berg ein " Musterprofi", brachte es bereits in der ersten Halbzeit auf spektakuläre 16 Zähler. Smits Team kompensierte die Abwesenheit der verletzten Jack Eggleston und Ryan Nicholas (zusammen für etwa ein Viertel aller Gladiators-Punkte "direkt verantwortlich") optimal. Dresdens relativ neuer Coach Liam Flynn findet, dass bei seinen Schützlingen die Richtung stimmt. Passend zu diesen Worten spielten die "Titans" nur in der Anfangsphase: Da führten die Gäste mit 10:8. Vorausgegangen war der frühste aller Gladiators-Treffer - schon vier Sekunden nach Spielbeginn. Also noch ein Rekord. Die erfolgreichsten fünf Gladiators-Korbschützen nach 17 Spielen: Spearman 247, Herrera 164, Nicholas 162, Schmitz 146, Smit 126.