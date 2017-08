Vorfahrt missachtet- Drei Kinder leicht verletzt

Uwe Reetz im Klostergarten

Nettersheim. Uwe Reetz will Kinderherzen mal wieder höher schlagen lassen - und zwar am Donnerstag, 17. August, um 16 Uhr im Klostergarten Nettersheim. Außerdem werden Gesangstalente gesucht!Mit viel Spaß, Musik und Energie begeistert Uwe Reetz seine kleinen wie auch die größeren Zuhörer. Die packenden Rhythmen und eingängigen Texte seiner Lieder sorgen für gute Laune. Bei mitreißenden Melodien, wilden Tanzeinlagen und gewitzten Zaubertricks dürfen sich die Kinder zusammen mit Uwe so richtig austoben.JungtalenteJungtalente, die aktiv mitmachen wollen und erste Erfahrungen auf der Bühne sammeln möchten, dürfen sich gerne im Vorprogramm ab 14 Uhr präsentieren. Bei dem Talentwettbewerb erhält man die Chance, mit Uwe Reetz auf der Bühne zu stehen. Aber auch kleine Klosterrallye und Kinderbelustigung sorgen für einen erlebnisreichen Feriennachmittag. Für Beköstigung vor, während und nach der Veranstaltung ist gesorgt. Nach dem Konzert steht Uwe Reetz gerne für Autogramme zur Verfügung.Der Eintritt beträgt für Kinder drei, für Erwachsene fünf Euro. Bei schlechtem Wetter geht es in dieKlosterkapelle. Voranmeldung erwünscht unter 02486/7843 oder 7840.Uwe Reetz will Kinderherzen mal wieder höher schlagen lassen - und zwar am Donnerstag, 17. August, um 16 Uhr im Klostergarten Nettersheim. Außerdem werden Gesangstalente gesucht!Mit viel Spaß, Musik und Energie begeistert Uwe Reetz seine…

weiterlesen