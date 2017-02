Eifelpraxis lässt Fragen offen

ALDI-Süd baut in Zingsheim besondere Filiale der Zukunft

Zingsheim. ALDI Süd baut eine neue »Filiale der Zukunft«, wie es sie bislang in diesem großen Unternehmen noch nicht gibt. Und dieses Mal nicht in einem Gewerbegebiet auf der grünen Wiese, sondern mitten in einen bestehenden Ortskern - an die Nürburgstraße in Zingsheim.