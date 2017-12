Er stand für die gesamte Nordeifel

Hans-Josef Hilsenbecks aktive politische Laufbahn begann im Jahr 1979, als er Ratsmitglied in Simmerath und Ortsvorsteher von Dedenborn wurde. Darüber hinaus saß er seit 1984 im Kreistag (heute Städteregion) und wurde 2009 erster Stellvertreter von Städteregionsrat Helmut Etschenberg.

»Es gibt keinen anderen Simmerather Politiker, der über eine so lange Zeit die Interessen Simmeraths in der Gemeinde und darüber hinaus vertreten hat«, betonte der Simmerather Bürgermeister Karl-Heinz Herrmanns. Auch der CDU-Vorsitzende Bernd Goffart ist bestürzt über den plötzlichen Tod Hilsenbecks. »Er war ein sehr wertvoller Mensch, dessen Rat uns in Simmerath fehlen wird«, so Goffart. Hilsenbeck habe nicht nur für die Interessen Simmeraths, sondern für die der gesamten Nordeifel gestanden, betonte Goffart. Tief betroffen ist auch der Monschauer CDU-Vorsitzende und Städteregionstagsmitglied Alexander Lenders: »Wie kein anderer Politiker aus der Nordeifel stand Hans-Josef Hilsenbeck für eine enge Zusammenarbeit der Nordeifeler Kommunen. Bei ihm war Handeln und Reden stets eine Einheit.«

Auch für Ronald Borning, Regionsvertreter für Roetgen, in der Städteregion, ist der Verlust ein persönlicher. »Er ist ein echter Freund, der verloren gegangen ist«, so Borning. Seit 1989 arbeitete er mit Hilsenbeck zusammen in der Kreisvertretung. »Ich habe ihn als politischen Vater angesehen«, sagt er.