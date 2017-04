Idyllische Bäche und Höhen nördlich der Rurtalsperre

Längere Strecken wandert man durch Wälder und Bachtäler, darunter auch das Kalltal, kommen aber auch immer wieder auf freie Höhen mit weiten Wiesen, die herrliche Ausblicke bieten. Einige schöne Aussichtsplätze laden zur Rast und zeigen die Rureifel in ihrer ganzen Pracht.

Diese abwechslungsreiche Wanderung führt über befestigte und unbefestigte Wege und Pfade und ist durchgehend ohne Schwierigkeiten zu begehen, allerdings sind über 700 Höhenmeter zu überwinden.

Bosselbachtal

Wir starten in Vossenack an der Kirche, genießen gleich danach eine erste Aussicht in Richtung Raffelsberg, steigen ins romantische Bosselbachtal ab und gelangen weiter zu den Auenlandschaften des Tiefenbachs, bis wir die Kall erreichen.

Nun geht es zum ersten Mal bergauf zum Kältberg mit schönem Rastplatz. Anschließend treffen wir auf den Kumbach und folgen ihm aufwärts, vorbei an Mausbach und Froitscheidt. Dann verlassen wir den Bach, wandern unterhalb von Kommerscheidt weiter bergauf und kommen zum nächsten Aussichtspunkt.

Simonskall

Durch Wald steigen wir bergab zur Mestrenger Mühle, einer gemütlichen Einkehrmöglichkeit. Weiter wandern wir die Kall entlang bis Simonskall, wo wir, etwa im Café Kern oder in der Talschenke, ebenfalls einkehren können.

Anschließend steigen wir steil bergauf bis zu dem ehemaligen Kloster von Vossenack und genießen auch von dort das Panorama. Nun gehen wir ein weiteres Mal abwärts, zunächst über offenes Feld, dann den Richelsbach entlang durch Wald. Ein letzter Aufstieg führt – zuerst durch Wald, dann durch Wiesen – nach Vossenack. Die freie Landschaft ermöglicht noch einmal einen weiten Blick über die Region, ehe wir den Parkplatz erreichen.

Details zur April-Wanderung

Die Tour ist 19 km lang, rund 700 Höhenmeter sind zu überwinden. Eine Abkürzung ermöglicht die Aufteilung in eine nord-östliche Runde zu 12,6 km und eine süd-westliche zu 9,8 km. Zur kürzeren Runde startet man am besten in Vossenack, zur längeren in Simonskall. Einkehren kann man in der Mestrenger Mühle und in Simonskall. Alle Details zur Tour (Anreise, Beschreibung des Streckenverlaufs, GPS-Track, Video und zahlreiche Fotos) findet man auf der Internetseite: www.naturaktiverleben.de/?IndexTour=29