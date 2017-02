Jetzt kann die Party starten

»Es ist einfach schön, sich einmal im Jahr in lockerer Runde zu treffen, ins Gespräch zu kommen und den Höhepunkt unserer Session einzuläuten.« Stellvertretend lobte Stfan Haas von den Simmerather Sonnenfunken das traditionelle Prinzentreffen der Sparkasse Aachen in Monschau. Während sich die Tollitäten mit Tanzgruppen und großem Gefolge auf der Bühne zeigten, bot die Kundenhalle einen geeigneten Ort, um ins Gespräch zu kommen. »An anderer Stelle geben wir uns immer nur die Klinke in die Hand. Hier bleibt endlich einmal Zeit, sich mit den Freunden der anderen Gesellschaften zu treffen und auszutauschen«, fanden die Karnevalisten anerkennende Worte dafür, dass Andreas Kreitz das langjährige Engagement des Kreditinstitus für die jecke Narrenschar fortführte. Ganz nebenbei drückte der Gebietsdirektor die Verbundenheit des Kreditinstitutes zu den Vereinen durch einen Geldsegen aus. 8.000 Euro konnte er an die acht Karnevalsgesellschaften übergeben - ein Tausender für jeden Karnevalsverein aus Einruhr, Höfen, Kesternich, Lammersdorf, Roetgen, Rollesbroich, Rurberg- Woffelsbach und Simmerath.