Mit dem Rad zur Arbeit

SPD und Kämmerling gewinnen Wahlkreis

Monschau. Verheerende Verluste für SPD und Grüne, Zuwächse für CDU und FDP, Zitterpartie für die Linke und der erstmalige Einzug der AfD in den Landtag sind das Ergebnis der Wahlen am vergangenen Sonntag. Doch im Wahlkreis Aachen IV (Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg) gab es für die Sozialdemokraten trotz des Debakels Grund zur Freude. Eifel (Fö). Die SPD und ihr Direktkandidat Stefan Kämmerling haben den Wahlbezirk Aachen IV gewonnen. Hauchdünn setzte sich der Politiker bei den Erststimmen gegen Axel Wirtz durch (38,61% zu 38,19%). Der Christdemokrat wird damit nach 18 Jahren seinen Sitz im Düsseldorfer Landtag verlieren.Trotz Verlusten behauptete sich die SPD (35,33 Prozent) als stärkste Partei im Wahlkreis vor der CDU (33,23%). Die FDP feierte als drittstärkste Kraft ein zweistelliges Ergebnis (11,97%). Die AfD holt 6,75 Prozent - Grüne und Linke verpassen in Eschweiler, Stolberg und den Nordeifelkommunen die Fünf-Prozent-Hürde. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,70 Prozent. 2012 waren es 60,28%.Eschweiler gewonnenKämmerlings Wiedereinzug in den Düsseldorfer Landtag hat er den Wählern in der Stadt Eschweiler zu verdanken. Denn in der Nord-eifel gewann durchgehend Axel Wirtz: Im Gegensatz zu 2012 bekam der CDUler in Roetgen die meisten Stimmen. 37,61 Prozent holte er, Kämmerling nur 29,82%. Stärkste Kraft wurde erstmals die CDU (34,69) vor der SPD (28,82). Es folgten FDP (14,44), Grüne (10,95), AfD (4,42) und Linke (3,64). Im »Tor zur Eifel« hat die Koalition fast 10 Prozent verloren, CDU und FDP nahezu 14 Prozent dazu gewonnen...Die CDU wird auch in der Stadt Monschau erwartungsgemäß stärkste Partei mit 40,36% - es folgen SPD 28,69%, FDP 13,09%, Grüne 5,87%, AfD 4,84% und Linke 3,55%. Rot-Grün verlieren zusammen rund 7,5% - schwarz-gelb legt um fast 9% zu. Das Direktmandat würde in Monschau Axel Wirtz gewinnen: 47,38% gegenüber Kämmerling mit 30,33%Auch die Gemeinde Simmerath votierte für Axel Wirtz - er hätte deutlich das Direktmandat gegen Stefan Kämmerling gewonnen - 48,49% zu 29,39%. Stärkste Partei ist die CDU mit 42,02%. Die SPD kommt auf 27,89%, die FDP auf 12,07%. Es folgen AfD 5,52%, Grüne 5,36% und Linke 3,46%. Auch hier gewinnen schwarz und gelb dazu, rot und grün verlieren - jedoch gemäßigter als in der Nachbarkommune.

