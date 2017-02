Natur oder Preis? Städter zieht es mehr aufs Land

»Wir erzielten 30 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr und konnten das insgesamt abgewickelte Kaufpreisvolumen auf 130 Millionen Euro steigern. Damit stehen wir an Platz zwei der umsatzstärksten Immobilienmakler der Sparkassen in NRW.« So lautete das Gesamtfazit von S-Immo-Geschäftsführer Dr. Christian Burmester.

Auch wenn man vier Standbeine habe - Immobilien-Bewertung, Haus- und Grundstücks-Verwaltung, Grundstücks-Entwicklung und Immobilien-Vermittlung - sei die Vermittlung von Ein- und Zweifamilienhäusern weiter das Kerngeschäft der S-Immo. 46,6 Prozent aller Immobilien gehören zu dieser Sparte und machen 55 Prozent des Gesamtkaufpreisvolumens aus. Die Eifel fällt mit 11 Prozent aller Immobilien zwar nur gering ist Gewicht - 69 Immobilien zum Preis von insgesamt 9,2 Millionen Euro bedeutet das in Zahlen.

Neubaugebiete

»Moderate« Preise, ein attraktives Wohnumfeld und ein hoher Lebensstandard - die eigenen vier Wände in der Eifel zu haben liegt trotz aller Trends, urbane Räume aufzusuchen, weiter hoch im Kurs.« Das stellt Franz Jansen (ebenfalls Geschäftsführer) fest. »Sicher ist diese Entwicklung auch dem Preisgefälle zwischen den stadtnahen Gebieten und dem ländlichen Raum geschuldet«, glaubt Jansen.

»In der Eifel sind solide Immobilien zu vergleichsweise moderaten Kaufpreisen zu bekommen, so dass manche Familie den Nachteil des etwas weiteren Weges zur Arbeit für ein großzügigeres Grundstück und die Vorteile des Wohnens in einer dörflichen Struktur in Kauf nimmt.« Dennoch ist gerade in Roetgen auch der stetige Anstieg des Kaufpreisniveaus spürbar, während man in Monschau oder Simmerath den Traum von den eigenen vier Wänden noch zu moderaten Preisen verwirklichen kann. »Mit 43 Prozent Eigentumsquote sind wir in NRW bundes- und europaweit unterdurchschnittlich«, sieht Jansen noch Luft nach oben - gerade in Zeiten niederiger Zinsen.

Wohnung statt Haus

Die Simmerather Lohmühlenstraße ist nahezu voll, gleiches gilt für Roetgen. Auf der Monschauer Haag sind noch einige Parzellen frei. »Wir werden mit unseren kommunalen Partner 250 neue Bauparzellen erschließen - unter anderem in Lammersdorf und Imgenbroich«, erklärt Dietmar Röhrig. Im Herbst sollen die Bagger anrücken.

Ein Problem sieht Franz Jansen in der zunehmenden Zahl von Häusern aus den 1950er und 1960er Jahren. »Viele ältere Menschen wollen aus ihrem Haus raus und in eine Wohnung - der Altbau lässt sich aber schlecht vermarkten und das Geld für die Wohnung fehlt dann.«

Die derzeit niedrigen Kreditzinsen werden weiter anhalten, weiß S-Immo-Geschäftsführer Dr. Christian Burmester. »Wir raten zu nachhaltiger Investition, gerade wenn man nicht selbst einzieht, sondern vermieten möchte.« Eine gute Lage, langfristig bezahlbare Mieten, eine ausgewogene Mieterstruktur und eine gute Bausubstanz seien die Garanten für dauerhaften Erfolg.

Von 30 bis 160 Euro

Ein Bodenrichtwert ist der Durchschnittspreis, für den ein Quadratmeter Boden den Besitzer wechselt. Gewerbeflächen:Kalterherberg 15 Euro,Lammersdorf 20 Euro, Simmerath 20 Euro, Imgenbroich 25 Euro, Rollesbroich 25 Euro, Roetgen 40 Euro

Wohnbauflächen:

Widdau 30 Euro

Dedenborn 35 Euro

Hammer 35 Euro

Alzen 40 Euro

Erkensruhr 40 Euro

Höfen 45 Euro

Rohren 45 Euro

Einruhr 50 Euro

Kalterherberg 50 Euro

Paustenbach 50 Euro

Witzerath 50 Euro

Mützenich 55 Euro

Huppenbroich 55 Euro

Steckenborn 60 Euro

Strauch 60 Euro

Rollesbroich 65 Euro

Monschau 70 Euro

Rurberg 70 Euro

Woffelsbach 70 Euro

Konzen 75 Euro

Eicherscheid 75 Euro

Kesternich 80 Euro

Imgenbroich 90 Euro

Waldsiedlung 95 Euro

Altstadt zentral 100 Euro

Lammersdorf 100 Euro

Simmerath 110 Euro

Simm.-Zentrum 135 Euro

Mulartshütte 135 Euro

Roetgen 150 Euro

Rott 160 Euro

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat die Bodenrichtwerte für die gesamte StädteRegion Aachen in einer digitalen Karte im Internet zusammengestellt: www.boris.nrw.de