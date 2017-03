Pkw-Maut verursacht große Schäden

Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

Kordel. In Kordel-Kimmlingen haben mehrere Feuerwehren am Montagabend einen Brand in einem Wohnhaus gelöscht. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Nach ersten Angaben wurden die Feuerwehren am Montag gegen 17.22 Uhr alarmiert. In einem Haus in der Kimmlingerstraße in Kordel-Kimmlingen war ein Feuer ausgebrochen. Flammen und starker Rauch drangen aus den Fenstern. Die Brandursache des Feuers…