Reizvoller Abstecher auf den EifelBahnSteig

Für diese Etappe des EifelBahnSteigs muss man von Euskirchen schon ein Stückchen Anreise in Kauf nehmen, aber sie lohnt sich, und besonders zu dieser blumenreichen Jahreszeit. Die Tour schlägt zwischen den beiden Bahnhöfen einen weiten Bogen westlich der Eifelbahn. Wir wandern über Höhen mit Panoramablicken und steigen dann wieder in Bachtäler ab, durchqueren Wiesen- und Waldlandschaften etwa zu gleichen Teilen, und als Extra liegen zwei Naturschutzgebiete direkt am Weg.

Nach einem Spaziergang am Jünkerather Kyllauen-Pfad steigen wir - vorbei an dem Ort Schüller - allmählich hoch bis zum Steinbüchel, dem höchsten Punkt dieser Tour. Schon vorher können wir mit etwas Glück einige Orchideen bewundern, etwa 150 m vor dem höchsten Punkt erhalten wir einen besonders schönen Panoramablick, und auf dem Steinbüchel selbst erwarten uns herrliche Blumenwiesen. Von da geht es abwärts zum Wirftbach, dann auf die Höhenlandschaft bei Schönfeld und wieder hinunter zur Wirft. Nun durchqueren wir in weiterem Auf und Ab den Birgeler Wald, passieren den Lissendorfer Burgberg und erreichen kurz vor dem Ziel einen letzten Höhepunkt, den Möschelberg. Schnell sind wir in diesem Naturschutzgebiet an der höchsten Stelle und erfreuen uns nicht nur an dem Kalkmagerrasen mit seinem besonderen Bewuchs, sondern auch an einem letzten Panorama. In wenigen Minuten steigen wir dann nach Lissendorf ab.

Die Etappe ist von mittlerer Länge (knapp 18 km) und enthält keine schwierigen Anstiege (ca. 530 Hm, die sich auf mehrere sachte Steigungen verteilen). Am meisten haben uns die Naturschutzgebiete des Steinbüchel und des Möschelbergs mit ihren herrlichen Panoramablicken beeindruckt, aber auch die Höhe um Schönfeld, die offene Landschaft rund um den Burgberg von Lissendorf und das dunkle Tal des Lissendorfer Bachs haben ihre Reize.

Alle Details zur Tour (Anreise, Beschreibung des Streckenverlaufs, GPS-Track, Fotos) finden Sie auf der Internetseite unter folgendem Link: www.naturaktiverleben.de/?IndexTour=81