Sorge um Gudrun Maiwald

Info-Veranstaltung: Integration durch Arbeit

Kirn Stadt. Es gibt viele Menschen die aus unterschiedlichen Kriegsgebieten flüchten mussten. Darunter befinden sich teilweise gut ausgebildete Fachkräfte sowie Arbeitskräfte ohne schule Ausbildung welche insgesamt alle sehr motiviert, lernbereit uns arbeitswillig sind. In der Stadt Kirn und in der Verbandsgemeinde Kirn-Land leben rund 300 Flüchtlinge mit Vorkenntnissen unter anderem in folgenden Berufszweigen: Mosaik-und Fliesenleger, Tiefbau, Baggerfahrer KFZ-Mechatronik, Arbeit im Lager mit vorhandenem Staplerschein, Bachelor of Arts Informationstechnologie und Netzwerktechnik, Verkaufshilfe, Elektriker, Koch , Fahrer/Busfahrer. Für die Unternehmen in unserer Region besteht darin ein großes Potenzial, geeignete Arbeitskräfte zu finden und den Flüchtlingen gleichzeitig eine Chance auf Ausbildung und Arbeit sowie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

