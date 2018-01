»101 ist mein neues Projekt«

Auf 100 Jahre Leben kann Elisabeth Steinröx zurückblicken und feierte diesen besonderen Geburtstag im Monschauer Maria-Hilf-Stift. Doch müde ist die rüstige Rentnerin noch lange nicht...

Monschau (AJ). Elli Steinröx wurde am 21.01.1918 in Würselen geboren und wuchs mit acht Geschwistern auf. In Würselen besuchte sie die Volksschule. »Ich wäre gerne auf ein Gymnasium gegangen, das war damals allerdings finanziell sehr schwierig«, berichtet die 100-jährige. Ihre große Leidenschaft, die Handarbeit machte Elli Steinröx schließlich zum Beruf und war als Damenschneiderin tätig. 1938 heiratete sie ihren Mann Victor Steinröx, der lange Zeit als Kriegsgefangener in Afrika und Texas war. Durch den Krieg war Elli einige Zeit alleinerziehend. »Als mein Mann 1947 zurück kam, wurde das Leben ganz anders. Er kam nach Hause und hatte plötzlich Frau und ein Kind, das bereits zur Schule ging. Das war für ihn und für mich eine große Umstellung«. Elli Steinröx blickt auf 100 Jahre zurück, in denen sie viele Dinge erlebt hat, die die meisten Menschen nur aus den Geschichtsbüchern und Anekdoten kennen. »Der schönste Moment in meinem Leben war, als ich meinen Mann Victor kennen lernte. Man fühlte sich direkt zusammen, das war die große Liebe, die ich erfahren durfte. Als ich ihn kennenlernte, hatte ich direkt Interesse«, berichtet Elli stolz.

Endloser Urlaub im Maria-Hilf-Stift

Seit September 2016 lebt Elli nun im Seniorenzentrum »Maria-Hilf-Stift« in Monschau und empfindet ihr derzeitiges Umfeld als endlosen Urlaub. »Als mein Mutter ins Heim kam und wir ein Zimmer für sie aussuchten, dauerte die ihre Wahl nicht lange. Das erste Zimmer, das sie sich anguckte lag mit Blickrichtung auf die kleine Kapelle im unteren Heidgen. Dieser Ausblick auf die Felswand, mit der Kapelle und dem schmalen Weg nach Monschau, hat sie an unseren Urlaub in Österreich erinnert, wo wir früher jedes Jahr hinfuhren. Der Ausblick ist beinah identisch. Hier ist es wie im Urlaub, sagte meine Mutter damals«, berichtet der Sohn der Jubilarin, Bruno Steinröx. »Das Heim ist wirklich sehr schön. Besonders die Kirche und der Ausblick gefällt mir sehr gut. Es erinnert mich täglich an all die schönen Urlaube, die ich mit meiner Familie in Österreich verbrachte«, berichtet Elli Steinröx.

Vor Freude kaum zu halten

Zur Feier des Tages konnte das Geburtstagskind ganz besondere Gäste willkommen heißen. Bürgermeisterin Margareta Ritter, Georg Kaulen (Ortsvorsteher Monschau), Pastor Christoph Weber, Peter Weber (Orstvorsteher Imgenbroich) und Christiane Karl (stellvertretende Städteregionsrätin) ließen es sich nicht nehmen, ihr an ihrem großen Tag persönlich zu gratulieren. Pastor Christoph Weber rührte die 100-jährige mit lieben Worten und Wünschen zu Tränen. »Frau Steinröx ist noch sehr fit«, sagte Georg Kaulen, nachdem die zu Ehrende zu einem Geburtstagsständchen begann zu tanzen und zu singen, wobei sie kaum zu bremsen war.

Mit zahlreichen Gästen verbrachte das 100-jährige Geburtstagskind einige schöne Stunden. Die Freude über die vielen Gäste sah man Elli Steinröx an, so kam sie aus dem Lachen und Feiern gar nicht mehr heraus. »Die 101 wird das nächste Projekt«, blickt Elli Steinröx voller Lebensfreude in die Zukunft.