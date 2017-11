Altstadt im neuen Lichterglanz

75 Aussteller bieten Handwerkskunst, Dekorationen, Weihnachtsschmuck, Geschenkideen und Leckerbissen feil. 44 geschmückte Holzbüdchen verteilen sich vom Marktplatz aus über die Austraße bis »Patere Höffje« und über die Rurbrücke bis zur neuen Weihnachtsmarktfläche auf dem Gerberplatz in der Stadtstraße. Erstmalig bieten Kunsthandwerker im Aukloster ihre Dekorationen und Geschenkartikel an. Weitere Marktstände gibt es vor und in der Markthalle an der Rurbrücke.

Mit über 30.000 LED-Lichtern erstrahlt die neue Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen und die Besucher wandeln wie unter einem Sternenhimmel.

Hoch über dem Marktplatz ab späten Nachmittag präsentieren sich Turmbläser in prächtigem Gewand, Alphornbläser schultern ihre Instrumente und Musikvereine stimmen besinnliche Weisen an. Der Nikolaus besucht den Weihnachtsmarkt an allen Samstagen ab 15 Uhr, um die Kinder zu beschenken. An den Freitagen um 17 Uhr wird an der Aukirche das Märchen »Frau Holle« aufgeführt.

Ein echter Hingucker ist das Tuchmachergebäude »Haus Troistorff« an der Laufenstraße, das mit seinen künstlerisch gestalteten Glasobjekten zur Weihnachtszeit als Adventskalender erstrahlt. Hier werden die Fenster mit Einbruch der Dämmerung täglich, ab dem 26. November bei musikalischer Untermalung beleuchtet.

Budenzauber 13 Tage lang

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am 24. und 25. November sowie an den vier Adventwochenenden (außer 24. Dezemebr) immer freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Kontakt zu speziellen Angeboten wie Glühweinwanderungen unter Tel. 02472/80280 oder per Mail an touristik@monschau.de

Um die Anreise für unsere Gäste so bequem wie möglich zu gestalten, wurde ein Park & Ride-System von Imgenbroich (HIMO) und Höfen (Schule) aus eingerichtet. Detaillierte Infos dazu auf

www.monschau-weihnachtsmarkt.de