Die Altstadt laufend erleben

»Jazzation acappella«

Roetgen. Auf Einladung des Vielharmonischen Chor Roetgen kommt das mehrfach preisgekrönte und mit einem ersten Preis beim Independent Music Awards Vox Pop ausgezeichnete Jazzensemble aus Budapest am Sonntag, 19. Februar, zu einem Konzert nach Roetgen.Roetgen. Wie vielschichtig Vokalmusik, vorgetragen von einem kleinen Ensemble und ganz ohne instrumentale Unterstützung sein kann, stellt der Gewinner des internationalen A-cappella-Festival, Leipzig 2015 unter Beweis. Jazzation, das sind Katus Várallyay (Sopran), Sára Bolyki (Mezzosopran), Gina Kanizsa (Alt), Attila Fábián (Tenor) und Máté Homor (Bass). Bei den fünf Profimusikern aus Ungarn ist der Name Programm, und so fehlen die einschlägigen Standards (Fly me to the moon, Hit the Road Jack) bei ihren Konzerten natürlich nicht. Was so oft auf die Bühne gebracht und gehört wird, muss schon außerordentlich gut dargeboten werden, um restlos zu überzeugen. Das gelingt den fünf gerade deswegen, weil sie mit Charme und Humor genau wissen, mit welchen Registern der Bühnenkunst sie das Publikum in ihren Bann ziehen können und vor Allem mit stimmlicher Qualität und eigenen Arrangements überzeugen.Für das Fundament sorgt mit unerschütterlichem, aber keinesfalls aufdringlichem Beatboxing Máté Homor, der als zuverlässiger, jederzeit stabiler Walking Bass oder ein komplexeres, jazziges Drumkit imitierend für rhythmische Stabilität sorgt.Im Stil einer klassischen Revue wechseln die fünf auch mal dezent die Formation, übertreiben es dabei aber niemals mit wilder Gestikulation. Das Programm, durch das die beiden Herren des Ensemble mit gut verständlichem Deutsch führen, hält neben den schmissigen Jazz-Nummern, für die Sára Bolyki und Georgina Kanizsa ihre Jazz-Röhren auspacken dürfen, auch genügend fürs Herz bereit. Der Vielharmonische Chor Roetgen freut sich mit Jazzation ein hochkarätiges Ensemble, in der Region präsentieren zu können, das seit zwei Jahren unstrittig in die erste Liga der europäischen Vokalensemble gehört. 2015 stand die Formation mit The Real Group aus Schweden auf der Bühne und in diesem Jahr stand ein Asientournee mit der kanadischen Gruppe Cadence auf dem Tourkalender.Das Konzert beginnt um 18 im Pfarrheim St. Hubertus in Roetgen. Karten gibt es in der Buchhandlung »Lesezeichen« in Roetgen.Auf Einladung des Vielharmonischen Chor Roetgen kommt das mehrfach preisgekrönte und mit einem ersten Preis beim Independent Music Awards Vox Pop ausgezeichnete Jazzensemble aus Budapest am Sonntag, 19. Februar, zu einem Konzert nach…

