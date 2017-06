Ein Buch zum Abschied von der Schule

»Wir haben in dieser Schule etwas ganz Wichtiges gefunden. Davon möchten wir gerne in diesem Buch schreiben: Freunde!« beginnen die Kinder der Klasse 4 mit ihren Texten. Ihre Lehrerin macht sich dagegen auf humorvolle Art Gedanken über den »Geruch der Schule«, der sich aus den vielen Facetten des Schulalltags zusammensetzt. Die meisten Lehrer haben in ihren Texten das in Höfen entwickelte und praktizierte »Teamteaching« in den Blick genommen, das ihnen »mehr Lehr- und Lernfreude« brachte, so Hilmar Weber. Aus Sicht der Kollegen waren auch die Konzepte zur Inklusion und zur Begabungsförderung sehr wichtig und erfolgreich. »Begabungsförderung ist eine Einstellung, eine Hezenssache, bei der alle Kinder mit ihren Individuellen Stärken im Vordergrund stehen«, schreibt Olympia Skorpel dazu.

Es entstanden aber auch lustige Geschichten zu Wandmalereien, mit denen Kinder vor 17 und 18 Jahren das Schulgebäude gestaltet hatten. Kreative Kunstprojekte und die vielen Musikveranstaltungen mit dem Schulchor sind vielen in Erinnerung geblieben. »Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum«, beginnt auch Miriam Schlösser ihren Text. Neben vielen Musicals, Weihnachtskonzerten und Auftritten bei der Chor-Bienale ist die Heckenlandschule auch mit einer Orchesterklasse aktiv.

Ehemaligen Schülern sind große und kleine Ausflüge wie der Schüleraustasch mit Genf, große und kleine Kunstprojekte, die Kindersprechstunde oder das Schülerparlament in Erinnerung. Lisa Rombach, die jetzt gerade Abitur macht, überlegt in ihrem Text, ob und was sie in der Schule fürs Leben gelernt hat.

Vielseitig sind auch die Beiträge der Eltern, die mit ihrer regen Unterstützung zur Schulentwicklung beigetragen haben. Hier wurde gedichtet, gesungen oder ein »Blick über und durch die Hecke« gewagt.

Erinnerungsbuch

Was die Heckenlandschule mit dem Aachener Knast zu tun hat, wie sich die Offene Ganztagsschule entwickelte und was der Homepage-Mann im Hintergrund so denkt... all das kann man lesen im Buch »Heckenlandschule - Erinnerungen - Texte und Bilder von Kindern, Eltern, Mitarbeitern und Freubden der Heckenlandschule. Das Buch ist in der Schule oder auf dem Schulfest am Samstag, 8. Juli, von 15 bis 18 Uhr für 6 Euro zu erwerben.

Weitere Infos gibt es unter www.heckenlandschule.de