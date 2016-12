Ein Kunstgenre mit enormer Faszination

Fotografie hat sich dabei zu einem besonderen Schwerpunkt entwickelt, und diesem widmet sich das gesamte Jahresprogramm 2017 mit fünf Präsentationen. »Das KuK hat sein Profil geschärft, ist bei Skeptikern und Befürwortern der Kunst gleichermaßen angesehen«, weiß Städteregionsrat Helmut Etschenberg, der der KuK-Leiterin Dr. Nina Mika-Helfmeier ein großartiges Gespür bescheinigt. »Das KuK berührt, bewegt und zieht an - egal ob Experten oder interessiertes Publikum. Es kommt zu kritischen Diskussionen - ein großer Erfolg«, so Etschenberg.

»70 Prozent unserer Gäste kommen immer wieder«, verkündet Mika-Helfmeier stolz. Einzig die schlechte Beschilderung in der Altstadt werde weiterhin von den Besuchern moniert. Die KuK-Leiterin: »Wir sind Museum, Atelierhaus und Gründerzentrum zugleich. Daher vergeben wir Stipendien für regionale Fotografen, richten eine virtuelle Artothek ein und bieten gemeinsam mit der Magnum-Agentur Workshops in Fotografie an.«

Auftakt des Veranstaltungsreigens ist am 12. Februar, wenn der »Magier der Fotografie« im KuK zu erleben ist. 122 Arbeiten von Herbert List (1903-1975) hat Dr. Nina Mika-Helfmeier ausgewählt - die Auswahl beleuchtet das schwer fassbare Oeuvre des deutschen Fotografen, das viele Genres, wie Architektur, Stillleben, Streetforotgrafie, Portraits oder Dokumentation vereint.

Einzigartig

Am 30. April dann heißt es »Malkovich, Malkovich, Malkovich«. Sandro Millers Hommage mit dem Schauspieler John Malkovich wird das erste und einzige Mal in Deutschland zu sehen sein. Er schlüpfte in die Rollen von Che Guevara, Marilyn Monroe, Albert Einstein oder Irving Penn und verlieh den Fotos so einen unverwechselbaren Charakter.

Eine Sammlung von Lola Garrido ist ab dem 9. Juli, im KuK zu sehen. »Das Bild hat eine unübertroffene Wichtigkeit erreicht, da wir Bilder in einer gesättigten Welt sind, in der Fotografie sich zu einem untrennbaren Teil unseres Lebens entwickelt hat«, sagt die Spanierin. 91 Originaldrucke fordern dazu auf, die eigene Geschichte in der Fotografie zu entdecken.

Mit der Wirklichkeit spielen, da sich die Akteure auf den Bilder ihrer Rolle nicht bewusst sind und nicht in Pose werfen - das ist das Ziel von Richard Kalvar. Reagieren statt darstellen will der Fotograf aus New York - »Earthlings« heißt seine Ausstellung, die ab dem 17. September, in Monschau gezeigt wird.

Entschleunigung

Mit »Schnee von gestern« endet die Foto-Reihe im KuK. Skulpturen-Schaffer Thonas Rentmeister und Videokünstler Bjorn Melhus haben eigens für Monschau ein Projekt konzipiert, das den Besucher in einen Erinnerungsraum inmitten einer entschleunigten Welt führt. Zu erleben ab dem 19. November.

Der Eintritt ist stets frei, zu den Eröffnungsveranstaltungen sind alle Interessierten willkommen.

Atelierhaus

Das Kunst- und Kulturzentrum der StädteRegion Aachen in Monschau vermietet Ateliers mit je 13 - 14 qm Größe. Wenn Sie Künstlerin oder Künstler sind und Interesse an einem Atelier haben, so bewerben Sie sich bitte per E-Mail an info@kuk-monschau.de

www.kuk-monschau.de