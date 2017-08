fö 20. August 2017 Artikel teilen





"Festival bietet tolle Bandbreite"

Daniel Hope bringt Glanz auf die Burg

Monschau. Nach dem Auftakt folgte die eigentliche Eröffnung – mit allem Glanz, wie es sich gehört. Kein Geringerer als der britische Geiger Daniel Hope sorgte am Samstag in der Festival-Arena auf der Burgfür ein Kultureignis von Rang – mit Vivaldis barocken „Die vier Jahreszeiten“ und deren modernem Echo in „The Four Seasons Recomposed“ von Max Richter.