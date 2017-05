Fotografien verbreiten »Eifelgefühl«

Monschau. Eifelgefühl: Was ist das eigentlich? Ist es die pure Heimatverbundenheit, das Wissen um die Einzigartigkeit dieses Landstriches, das ehrliche und selbstbewusste Bekenntnis zu dieser Region, oder ist es ein Gefühl, das nur der Eifeler kennt, aber nicht erklären kann?Monschau. Der Kölner Musikverleger Horst Hültenschmidt hat dieses Eifelgefühl bei sich entdeckt und will daraus eine Marke machen. Erschienen sind bereits zwei aufwendig produzierte CDs mit Musikern, die in der Eifel leben.Was hinter der Idee »Eifelgefühl« noch mehr an kultureller Energie steckt, kann man am Wochenende in einer Fotoausstellung auf sich wirken lassen. In der Kunstfabrik »Arte Scienza« in Monschau-Dreistegen zeigen sechs Fotografen aus der Eifel (Andreas Gabbert, Bert van Londen, Eddi Meier, Rolf Simmerer, Peter Stollenwerk und Peter Sußner) ihren sehr persönlichen Blick auf die Region – von klassischer Landschaftsfotografie bis hin zu eigenwilligen Ansichten. Im phantasievoll gestalteten Ambiente des ehemaligen Kesselhauses am Zusammenfluss für Rur und Perlenbach mit dem markanten Ziegelbau-Schornstein wird ein außergewöhnlicher Rahmen für die knapp 30 Fotografien vorgehalten. Die Vernissage ist am Samstag, 20. Mai ab 13 Uhr.Die Ausstellung »Eifelgefühl - sechs fotografische Ansichten« zeigt individuelle Auseinandersetzungen von Fotografen, die sich seit Jahren in ihren Arbeiten professionell mit der Eifel beschäftigt haben. Mal steht die Magie der Landschaften im Vordergrund, manchmal die Menschen, die in ihr leben. Unauffälliges, Zufälliges und Spektakuläres bestehen eindrucksvoll nebeneinander.Auch für einen nicht alltäglichen musikalischen Rahmen ist bei der Vernissage gesorgt: Die vierköpfige Songwriter-Band »Herr Müller und Chauffeur« , die aus dem Moseltal stammt, will mit poetischen Texten, unterstützt von einem groovendem Rhythmus, ebenfalls für ein etwas anderes »Eifelgefühl« sorgen. Die Texte entstammen alle der eigenen Feder, sind sehr persönlich und authentisch, dazu eingängig, doch nie vordergründig.VernissageDie Ausstellung »Eifelgefühl - sechs fotografische Ansichten« ist von Samstag, 20. bis Sonntag, 21. Mai, ganztägig geöffnet. Vernissage ist am Samstag, 20. Mai, ab 13 Uhr. Zu sehen ist die Ausstellung in der »Arte Scienza Kunstfabrik«, Monschau-Dreistegen. Die Schirmherrschaft und die Eröffnung (14 Uhr) hat die Monschauer Bürgermeisterin Margareta Ritter übernommen.

