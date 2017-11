Gaumenschmaus hinter 24 Türen

MonCanto in der Aukirche

Monschau. Der Chor »Maranatha« lädt zum großen Chortreffen ein - am 24. Februar in der Aukirche in Monschau.Monschau (Fö). »Wir waren bei der Chorbiennale zu Gast und durften gemeinsam mit acht anderen Chören im Krönungssaal in Aachen auftreten«, erinnert sich Elke Bourgeret. »Das können wir doch auch in der Eifel machen«, waren sich Bourgeret und ihre Mitstreiter im Chor »Maranatha« einig.Rasch wurden die Fühler nach anderen Freunden des Gesangs ausgestreckt - und siehe da: Für die Premiere des »MonCanto« am Samstag, 24. Februar, in der Monschauer Aukirche wurden acht Chöre aus dem Monschauer Land, aber auch aus Elsenborn und Raeren gewonnen.»Die Chöre werden ihre musikalische Vielfalt präsentieren und die Freude am Singen dem Publikum vermitteln«, unterstreicht Bourgeret. So wird es klassische Kirchenmusik geben, aber auch rockige Songs und Balladen. »Wir haben auch ein reines Frauen-Vokalensemble dabei«, freut sich Bourgeret auf einen bunten Mix.Zwei bis drei Lieder wird jeder Chor ab 19 Uhr präsentieren, bei freiem Eintritt und unter Schirmherrschaft der Monschauer Bürgermeisterin, Margareta Ritter. Freiwillige Spenden gehen an EifelFam - das Eifeler Netzwerk für Familien.

