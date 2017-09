Höhner meets Classic 2018

Anstrengender Stundenplan

Daun. Sie haben sich einiges vorgenommen, die 14 Schülerinnen und Schüler des Sport-Leistungskurses der Jahrgangsstufe MSS 11 am Geschwister Scholl Gymnasium. Statt vier oder fünf Stunden im Leistungskurs (z. B. Mathe, Deutsch, etc.), werden sie sieben Stunden unterrichtet. Statt einer schriftlichen Abiturprüfung, müssen sie im Abitur neben einer schriftlichen Klausur auch praktische Prüfungen in vier Sportarten absolvieren. Wer sich für die Wahl des Sport-Leistungskurses entschieden hat, hat dies bewusst getan, wohlwissend, dass zeitlich einiges „mehr" an Unterricht auf ihn oder sie zukommt. Mit Beginn des aktuellen Schuljahres 2017/2018 ist am Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun erstmalig seit 30 Jahren in der Oberstufe wieder ein Leistungssport Sport eingerichtet worden. Vor allem hat das nachhaltige Schülerinteresse dazu geführt, dass im Dialog zwischen Schulleitung, der Elternschaft sowie der Fachschaft „Sport" der Schule das Konzept eines Sport-LK`s nun umgesetzt werden konnte.Der Unterricht ist dabei in klassische Praxis- und Theoriestunden aufgeteilt, die in engem Bezug zueinander stehen. Ein Themenbereich bezieht sich dabei auf die sogenannte Bewegungsbeobachtung und –analyse. Zum Beispiel werden dabei Bewegungsaktionen, die die Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht selber durchführen (z. B. Bewegungen an Geräten oder Disziplinen der Leichtathletik), im Theorieunterricht analysiert, hinterfragt, Fehlerbilder erkannt und Verbesserungsvorschläge und Optimierungsmöglichkeiten erklärt. Im Theorieunterricht werden darüber hinaus Themen zur Anatomie und Sportphysiologie, zum sportlichen Training (Trainingsprinzipien, etc.), usw. unterrichtet. Der Unterricht in den praktischen Einheiten beläuft sich schwerpunktmäßig auf die drei Individualsportarten Turnen, Schwimmen, Leichtathletik sowie zwei Sportspiele (Mannschaftsspiele und/ oder Rückschlagspiele). Einblicke in andere Sportarten, wie z. B. Klettern, Wintersport werden aber ebenfalls gegeben.