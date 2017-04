In der Eschbachstraße wird es ruhiger

Einst war die enge Straße zwischen Altstadt und Menzerath eine Einbahnstraße bergauf von Monschau nach Imgenbroich. Anliegern wurde jedoch noch zu Zeiten des Altkreises Monschau die Durchfahrt von Imgenbroich kommend gewährt - entsprechende Ausnahmegenehmigungen ausgestellt. Seit rund vier Jahren heißt es offiziell »Anlieger frei« - jedoch wird dieser Hinweis samt Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge vielfach missachtet.

Anwohner der Eschbachstraße, aber auch des Häsgenswegs und der Alten Monschauer Straße haben sich an die Städteregion Aachen gewandt, um Abhilfe zu schaffen. »Durch die Veränderung der Beschilderung und die Großbaustelle am Burgring hat der Verkehr am Mühlchen extrem zugenommen«, erklärt Frank Liedtke im Namen der Anwohner. Teilweise seien keine Gehwege vorhanden, die Fahrbahn zu schmal und auch die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer keineswegs an Tempo 30 angepasst. »Es kommt zu Gefahren für Fußgänger, Beschädigungen von parkenden Autos, aber auch Kollisionen im Begegnungsverkehr«, unterstreicht Liedtke.

Die Parkbuchten im oberen Bereich der Eschbachstraße hätten sich bewährt, so Liedtke. Solche sollen nun auch im steilen Bereich Richtung Altstadt beidseitig installiert werden. Gleiches gilt für den Kreuzungsbereich mit dem Häsgensweg - die dortige »Rechts-vor-Links«-Regelung nehme kaum jemand wahr. Zur Verkehrsberuhigung sollen zudem in Höhe der Schlosserei Hermanns und am Wohnhaus Eschbachstraße 48 drei Meter lange Fahrbahnanhebungen gebaut werden.

Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt Monschau hat sich nun mit dem Thema befasst und den Anwohnern ihre Unterstützung gegenüber der Verkehrsanordnungsbehörde in Aachen zugesagt...