Kölsche Tön, italienischer Poet und ein »Man in Black«

Klassische kölsche Tön gibt es auf vielfachen Wunsch des Publikums am Donnerstag, 24. August, wenn es auf der Burg vor ausverkauftem Haus heißt: Höhner meets Classic 2017.

Mit wunderbaren, poetischen und mitreißenden Lieder eröffnet Angelo Branduardi and Band das zweite Wochenende. Der Mann ist ein Phänomen, der es versteht zu verzaubern. Seine kompromisslose Originalität ist das, was die Menschen auf seinen Konzerten seit Jahrzehnten fasziniert und begeistert. Die wunderbaren und mitreißenden Lieder machen seine Konzerte zu Happenings, die ein warmes Gefühl auf der Seele zurücklassen. Seine unverwechselbare Stimme, seine Virtuosität an der Geige und die unvergleichliche Liebe zum Leben und zur Musik machen sein Konzert am Freitag, 25. August, zu einer Besonderheit unter nächtlichem Sternenhimmel.

Ihm folgt am Samstag, 26. August, mit Vicky Leandros eine Sängerin, die ein unverwechselbares Charisma besitzt. Seit mehr als 50 Jahren steht Vicky Leandros nun auf der Bühne. Mit Interpretationen von Evergreens in acht Sprachen sang sie sich weltweit in die Herzen ihrer Fans. Mit mehr als 1.000 eingesungenen Liedern, 500 Albumveröffentlichungen weltweit und mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen überhaupt. Sie betrachtet und genießt das Leben mit einem Augenzwinkern. Sie scheut sich nie auf der Bühne viel Gefühl zu zeigen und entwickelt wunderbare Momente, die man nie vergisst.

Ab in die Cowboy-Stiefel heißt es dann am letzten Festivaltag, wenn die »Johnny Cash Roadshow – a Celebration« die Lieder des wohl wichtigsten amerikanischen Singer-Songwirter des 20. Jahrhunderts präsentiert. Johnny Cash nahm im Laufe seiner knapp 40-jährigen Karriere mehr als 2500 Songs auf und landete 14 Nummer-eins-Hits in den US-Billboard-Country-Charts. Doch der Man in Black, der mit seiner markanten Bassbariton-Stimme vor US-Präsidenten im Weißen Haus und Knastbrüdern im Hochsicherheitsgefängnis sang, war viel mehr: Folk, Gospel, Blues, Rockabilly, Pop, Rock‘n‘Roll. Eine Musiklegende. Sänger Clive John sorgt garantiert für einen Abend höchster Qualität. Die Atmosphäre und die Interaktion mit dem Publikum sind phantastisch. Die Tochter von Johnny Cash, Rosanne Cash, sagt Folgendes über ihn: »Die Ähnlichkeit von Clive mit meinem Vater ist unheimlich echt!« Clive John wird live begleitet von seiner Band sowie Amanda Ann Ralston als June Carter und seiner Brass Section. Die »Johnny Cash Roadshow« am Sonntag, 27. August, ist die einzige Johnny-Cash-Show, die von der Cash-Familie empfohlen wird! Also – ab in die Cowboy-Stiefel und den »Ring of Fire« genießen.

