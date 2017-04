Net.Liner für die ganze Eifel?

Leider steht das Angebot am Wochenende noch nicht zur Verfügung. Auch an diesen Tagen besteht aber durchaus Bedarf für Wanderer, Touristen und junge Menschen. Bisher endet das Angebot zudem an der Monschauer Stadtgrenze. LINKE-Fraktionsvorsitzender Uwe F. Löhr im Städteregionstag weist darauf hin, dass die Bürger auch zwischen den Kommunen Mobilität benötigen. »Wir denken an die Einwohner aus Simmerath, die in Imgenbroich einen Arzttermin haben; an Besucher der Monschauer Tafel, die mit vielen Tragetaschen beladen zu ihrem Wohnort in Simmerath oder Roetgen fahren müssen, oder auch Monschauer Bürger, die bei schönem Wetter an den Rursee fahren wollen«.

