Nordeifel unverblümt im Kalender verpackt

Die Einzigartigkeit der Nordeifeler Natur mit der Kamera zu begleiten und die besonderen Momente zu erfassen, ist seit vielen Jahren die Leidenschaft von »Eifel-Fotograf« Peter Stollenwerk. Neben mehreren Bildbänden erfreut sich auch der Jahreskalender großer Beliebtheit. Die großformatige und edle Ausführung wurde wieder von Designerin Monika Korbanek gestaltet.

Auch der zwölfte Kalender zeigt einen fotografischen Querschnitt durch die Landschaft der Nordeifel, wobei die Aufnahmen die typische Handschrift des Fotografen wiedergeben. Peter Stollenwerk zeigt ein aktuelles und vertrautes Landschaftsbild der Nordeifel, entstanden die Aufnahmen doch fast ausschließlich in den zurückliegenden Monaten. Ob skulpturenhafte Eisgebilde am Obersee, Impressionen aus dem Hohen Venn, die Ästhetik des Westwalls oder die erdrückende Wolkenlast auf dem Stehling: Immer wieder lenkt Stollenwerk das Auge des Betrachters auf vertraute Blickwinkel, die er in einem neuen Licht erscheinen lassen lässt.

Der Eifelkalender 2018 bietet neben fotografischer Erlesenheit diesmal noch eine weitere Komponente. Er soll dazu beitragen, die in diesem Jahr erstmals in Monschau stattfindende Aktion »Wir helfen« zu unterstützen.

Sozialer Zweck

Die Hälfte des Verkaufserlöses vom Eifelkalender 2018, der diesmal 15 Euro kostet, in einer Auflage von 1000 Stück erscheint und bei Victor in Imgenbroich erhältlich ist, soll im Anschluss den teilnehmenden Organisationen der »Wir helfen«-Aktion zukommen.

Aktionstag

Bei dieser Weihnachtsaktion, die am Sonntag, 3. Dezember, im Ortszentrum von Imgenbroich stattfindet, wollen sozial und caritativ tätige Organisationen aus dem Stadtgebiet im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags ihre Aufgabenfelder in der Victor-Passage und im Bürgercasino darstellen. Ein Konzert findet in der Kirche statt.